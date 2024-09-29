Як виглядає Запоріжжя після удару авіабомбами: реакція Зеленського та нові моторошні кадри (фото, відео)

Двох людей врятували з-під завалів

Рано-вранці 29 вересня російські військові завдали ударів авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого було частково зруйновано житловий чотириповерховий будинок. "Телеграф" зібрав останню інформацію, коментарі, фото та відео з цієї події.

Так, на чергову атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Відповідне повідомлення опубліковано в офіційному Telegram-каналі глави держави. Зеленський також показав жахливі кадри на місці.

"Російський удар по Запоріжжю сьогодні – авіабомби. Пошкоджені звичайні житлові будинки, в одному з них зруйнований під’їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури, залізниці. Загалом були поранені 13 людей (за останніми даними, вже 16 людей, — Ред), двох вдалося врятувати з-під завалів. Я дякую всім службам, які оперативно відреагували й надали необхідну допомогу людям. Зараз ще триває розбір завалів", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що всього за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, понад 300 "шахедів" та понад 40 ракет.

"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити лише єдністю світу – єдністю у підтримці України та єдністю тиску на Росію за війну", — підсумував президент.

Своєю чергою голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що наразі вже відомо про 16 постраждалих. Поранено дев’ятьох жінок, чотирьох чоловіків і 17-річного хлопця.

Водночас в Офісі Генерального прокурора заявили про початок розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 29 вересня 2024 року вранці військовослужбовці армії Росії скинули по Запоріжжі понад 10 авіабомб. Поранено тринадцять людей, серед них 17-річний хлопець. Від попадання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватному сектору двох спальних районів. та іншим об’єктам громадянської інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

У пресслужбі ДСНС також опублікували нові кадри з місця трагедії.

У Поліції Запорізької області повідомили, що рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку було завершено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 29 вересня в Запоріжжі пролунала низка вибухів. Як пізніше з’ясувалося, внаслідок атаки авіабомбами на одній із вулиць було значно пошкоджено чотириповерховий будинок. Приватні будинки, які були поруч, також були пошкоджені.