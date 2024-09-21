Достанет россиян и на воде: украинская армия использует амфибию-вездеход (фото)

Быстро, безопасно и куда-нибудь — такой вездеход уже выполняет боевые задания на фронте

Вездеходы на войне очень полезны – они могут выполнять боевые задачи на разных поверхностях. Украинский вездеход-амфибия "Таха" недавно был допущен к использованию в подразделениях ВСУ.

Об этом говорится на сайте Минобороны. Машина уже используется украинскими военными. Его задача — эвакуация, перевозка боеприпасов и продовольствия, там, где другие не пройдут. А это широкий спектр рельефа: болото, плавни, сыпучая почва, глубокий снег, вездеход даже способен выехать из воды на лед.

Характеристики вездехода-амфибии "ТАХА":

Высота помех – более метра

Грузоподъемность – до 1 тонны груза или до 10 пассажиров

Скорость (суходол) — 40 км/ч, на воде — до 6 км/ч.

У вездехода не один топливный бак — он способен работать на одной заправке более двух суток. Общая продолжительность автономной работы – 65 часов, если ехать непрерывно – 19 часов.

Вариантов "ТАХА" несколько:

с грузовым модулем — может тянуть до 2400 кг,

с пассажирским модулем — до 22 человек в целом,

"Таха"-кабрио — для установки боевых модулей, имеющих грузоподъемность 1300кг,

"ТАХА UGV" — беспилотная версия, которой можно управлять на расстоянии до 3,5 км, можно погрузить 1900 кг, проработает она до 4 часов, по воде едет с аналогичной скоростью, однако на суше вдвое медленнее — до 20 км/ч.

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