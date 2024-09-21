Дістане росіян і на воді: українська армія використовує амфібію-всюдихід (фото)

Швидко, безпечно і будь-куди — такий всюдихід вже виконує бойові завдання на фронті

Всюдиходи на війні дуже корисні — вони можуть виконувати бойові задачі на різних поверхнях. Український всюдихід-амфібія "Таха" нещодавно був допущений до використання у підрозділах ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міноборони. Машина вже використовується українськими військовими. Його задача — евакуація, перевезення боєприпасів і харчів, там, де інші не пройдуть. А це широкий спектр рельєфу: болото, плавні, сипучий ґрунт, глибокий сніг, всюдихід навіть здатний виїхати з води на кригу.

Характеристики всюдихода-амфібії "ТАХА":

Висота перешкод — понад метр

Вантажопідйомність — до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів

Швидкість (суходіл) — 40 км/год, на воді — до 6 км/год.

У всюдихода не один паливний бак — він здатен працювати на одній заправці понад дві доби. Загальна тривалість автономної роботи — 65 годин, якщо їхати безперервно — 19 годин.

Варіантів "ТАХА" є кілька:

з вантажним модулем — може тягнути до 2400 кг,

з пасажирським модулем — до 22 осіб загалом,

"Таха"-кабріо — для встановлення бойових модулей, що має вантажопідйомність 1300кг,

"ТАХА UGV" — безпілотна версія, якою можна керувати на відстані до 3,5 км, можна навантажити 1900 кг, пропрацює вона до 4 годин, по воді їде з аналогічною швидкістю, проте на суші вдвічі повільніше — до 20 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання наземного дрона "Лють" бійцями ССО в Курській області. Він брав участь у операції разом з іншими безпілотниками.