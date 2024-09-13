"Бобер" проти росіян: що може український дрон і куди долетить (карта)

Українські дрони можуть долетіти до Саратовської області

Український дрон-камікадзе "Бобер" може подолати відстань приблизно від 800 до 1200 км. Враховуючи, що від Києва до російського Саратова, поблизу якого розташований військовий аеродром "Енгельс" трохи більше 1200 км, росіянам варто напружитися.

Докладніше про нову українську розробку розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. Подробиці він озвучив в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

"Але ми розуміємо, що виробник може не стояти на місці, збільшувати дальність і збільшувати ефективність бойової частини. Бо не завжди вага бойової частини прямо показує реальні потужності того чи іншого виробу ", — пояснив експерт.

Долінце зазначив, що час польоту цього дрону становить до 7 години, а крейсерська швидкість становить 150-200 км/год.

"Йдеться про максимальну дальність поразки при прямому польоті до 1000-1400 км. Інша важлива складова залежить від точки запуску. Від цього залежить реальна дальність поразки вглиб Росії", — додав Долінце.

Характеристики Бобра

Відомо, що у польоті дрон може змінювати висоту, а це допомагає долати зони ворожої протиповітряної оборони.

Попередні технічні характеристики (дані офіційно не оголошено):

розмах крила — близько 2,5 м,

довжина дрону — 2 — 2,5 м,

швидкість — близько 150 — 200 км/год.

Де вже застосовували "Бобра"

Відомо, що "Бобер" завдав ударів по Москві та околицях, виконував місії в окупованому Криму. Серед "смачних цілей" дрону — завод з виробництва електроніки для ракет Х-31, Х-35 та Х-59 та сховище з ракетними частинами до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".

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