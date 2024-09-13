"Бобер" против россиян: что может украинский дрон и куда долетит (карта)

Украинские дроны могут долететь до Саратовской области

Украинский дрон-камикадзе "Бобер" может преодолеть расстояние приблизительно от 800 до 1200 км. С учетом, что от Киева до российского Саратова, близь которого расположен военный аэродром "Энгельс" чуть больше 1200 км, россиянам стоит напрячься.

Подробнее о новой украинской разработке рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Подробности он озвучил в эфире телеканала "КИЇВ24".

"Но мы понимаем, что производитель может не стоять на месте, увеличивать дальность и увеличивать эффективность боевой части. Ибо не всегда вес боевой части прямо показывает реальные мощности того или иного изделия.", — пояснил эксперт.

Долинце отметил, что время полета этого дрона составляет до 7 часов, а крейсерская скорость составляет 150-200 км/ч.

"Речь может идти о максимальной дальности поражения при прямом полете до 1000–1400 км. Другая важная составляющая зависит от точки запуска. От этого зависит реальная дальность поражения вглубь России", – добавил Долинце.

Характеристики Бобра

Известно, что в полете дрон может менять высоту, а это помогает преодолевать зоны вражеской противовоздушной обороны.

Предварительные технические характеристики (данные официально не объявлены):

размах крыла — около 2,5 м,

длина дрона — 2 — 2,5 м,

скорость — около 150 — 200 км/ч.

Где уже применяли "Бобра"

Известно, что "Бобер" наносил удары по Москве и окрестностям, выполнял миссии в оккупированном Крыму. Среди "вкусных целей" дрона — завод по производству электроники для ракет Х-31, Х-35 и Х-59 и хранилище с ракетными частями к баллистическим ракетным комплексам "Искандер".

Ранее "Телеграф" сообщил, куда достанут западные ракеты разных типов.