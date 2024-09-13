"Бобер" против россиян: что может украинский дрон и куда долетит (карта)
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Украинские дроны могут долететь до Саратовской области
Украинский дрон-камикадзе "Бобер" может преодолеть расстояние приблизительно от 800 до 1200 км. С учетом, что от Киева до российского Саратова, близь которого расположен военный аэродром "Энгельс" чуть больше 1200 км, россиянам стоит напрячься.
Подробнее о новой украинской разработке рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Подробности он озвучил в эфире телеканала "КИЇВ24".
"Но мы понимаем, что производитель может не стоять на месте, увеличивать дальность и увеличивать эффективность боевой части. Ибо не всегда вес боевой части прямо показывает реальные мощности того или иного изделия.", — пояснил эксперт.
Долинце отметил, что время полета этого дрона составляет до 7 часов, а крейсерская скорость составляет 150-200 км/ч.
"Речь может идти о максимальной дальности поражения при прямом полете до 1000–1400 км. Другая важная составляющая зависит от точки запуска. От этого зависит реальная дальность поражения вглубь России", – добавил Долинце.
Характеристики Бобра
Известно, что в полете дрон может менять высоту, а это помогает преодолевать зоны вражеской противовоздушной обороны.
Предварительные технические характеристики (данные официально не объявлены):
- размах крыла — около 2,5 м,
- длина дрона — 2 — 2,5 м,
- скорость — около 150 — 200 км/ч.
Где уже применяли "Бобра"
Известно, что "Бобер" наносил удары по Москве и окрестностям, выполнял миссии в оккупированном Крыму. Среди "вкусных целей" дрона — завод по производству электроники для ракет Х-31, Х-35 и Х-59 и хранилище с ракетными частями к баллистическим ракетным комплексам "Искандер".
Ранее "Телеграф" сообщил, куда достанут западные ракеты разных типов.