Українська "Лють" в Росії: бійці ССО поділились відео роботи дрона в Курській області
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Вага такого дрона 330 кг
Українські наземний безпілотник Лють взяв участь у комплексній атаці в Курській області Росії. Відео опублікували у силах спеціальних операцій в підрозділі UA_REG.
Як зазначає Мілітарний, OSINTерам вдалося з'ясувати локацію — поблизу селища Волфіно. "Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни", — прокоментували відео у підрозділі. Окрім наземного дрона в атаці брали участь FPV та міномет.
"Результат: частина противника знищена, решта втекла. НРК отримав декілька влучань РПГ та FPV, проте вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення", — зазначили в підписі під відео.
Характеристики наземного дрона "Лють":
- Підвищена прохідність забезпечується наявністю передньої підвіски та можливості повороту коліс.
- Бронювання 4 класу на корпусі машини та спеціальні колеса — сталевий обід, обтягнутий гумою.
- Керування відбувається за допомогою пульта.
- Дальність керування дроном — 2 км у зоні прямої видимості.
- Дрон здатен розпізнавати ворога на відстані до 1200 м.
- Озброєння дрона — 7,62-мм кулемет ПКТ.
- Автономна робота — 72 години.
- На одному заряді може проїхати до 20 кілометрів, тривалість роботи – до 3 годин.
Раніше "Телеграф" розповідав що українські виробники показали наземний безпілотний дрон, який важить як справжній броньовик. Дальність керування чотирьохтонною платформою UGV "Protector" — до 15 км