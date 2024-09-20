Українська "Лють" в Росії: бійці ССО поділились відео роботи дрона в Курській області

Вага такого дрона 330 кг

Українські наземний безпілотник Лють взяв участь у комплексній атаці в Курській області Росії. Відео опублікували у силах спеціальних операцій в підрозділі UA_REG.

Як зазначає Мілітарний, OSINTерам вдалося з'ясувати локацію — поблизу селища Волфіно. "Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни", — прокоментували відео у підрозділі. Окрім наземного дрона в атаці брали участь FPV та міномет.

"Результат: частина противника знищена, решта втекла. НРК отримав декілька влучань РПГ та FPV, проте вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення", — зазначили в підписі під відео.

Характеристики наземного дрона "Лють":

Підвищена прохідність забезпечується наявністю передньої підвіски та можливості повороту коліс.

Бронювання 4 класу на корпусі машини та спеціальні колеса — сталевий обід, обтягнутий гумою.

Керування відбувається за допомогою пульта.

Дальність керування дроном — 2 км у зоні прямої видимості.

Дрон здатен розпізнавати ворога на відстані до 1200 м.

Озброєння дрона — 7,62-мм кулемет ПКТ.

Автономна робота — 72 години.

На одному заряді може проїхати до 20 кілометрів, тривалість роботи – до 3 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав що українські виробники показали наземний безпілотний дрон, який важить як справжній броньовик. Дальність керування чотирьохтонною платформою UGV "Protector" — до 15 км