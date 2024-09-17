Взяли солідну "пачку": ЗСУ показали, як росіяни на Курщині здалися у полон (відео)

Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд

Бійці ЗСУ взяли у полон ще 13 росіян у Курській області. В мережі з'явилися кадри того, як вороги добровільно здаються нашим захисникам.

Ці кадри оприлюднив генерал-лейтенант командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Відео з'явилося в Telegram.

"Сухопутні війська продовжують поповнювати обмінний фонд", — йдеться у дописі під відео.

Павлюк повідомив, що того дня окрема механізована Механізована Степова бригада взяла в полон 13 росіян. Четверо з них були з серйозними пораненнями.

"Курська операція. Після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок — підняття білого прапора", — описав Павлюк.

Як писав Forbes, у ВСУ в Курській області з'явилася нова стратегія, пов'язана зі швидким переміщенням. Якщо нова операція Сил оборони буде вдалою — бійцям вдасться взяти в оточення велику кількість російських військових. Офіційної інформації з цього приводу немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі обіцяють відповісти на дії ЗСУ у Курській області.