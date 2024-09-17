Взяли солидную "пачку": ВСУ показали, как россияне на Курщине сдались в плен (видео)

Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд

Бойцы ВСУ взяли в плен еще 13 россиян в Курской области. В сети появились кадры того, как враги добровольно сдаются нашим защитникам.

Эти кадры обнародовал генерал-лейтенант командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Видео появилось в Telegram.

"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд ", — говорится в сообщении под видео.

Павлюк сообщил, что в тот день отдельная механизированная механизированная степная бригада взяла в плен 13 россиян. Четверо из них были с серьезными ранениями.

"Курская операция. После 5 дней упорных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие — поднятие белого флага ", — описал Павлюк.

Как писал Forbes, в ВСУ в Курской области появилась новая стратегия, связанная с скорым перемещением. Если новая операция Сил обороны будет удачной, бойцам удастся взять в окружение большое количество российских военных. Официальной информации на этот счет пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле обещают ответить на действия ВСУ в Курской области.