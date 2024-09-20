Украинская "Лють" в России: бойцы ССО поделились видео работы дрона в Курской области
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Вес такого дрона 330 кг
Украинский наземный беспилотник "Лють" принял участие в комплексной атаке в Курской области России. Видео было опубликовано в силах специальных операций в подразделе UA_REG.
Как отмечает Милитарный, OSINTерам удалось выяснить локацию вблизи поселка Волфино. "Изменяется эпоха, изменяются и методы ведения войны", — прокомментировали видео в подразделении. Кроме наземного дрона в атаке участвовали FPV и миномет.
"Результат: часть противника уничтожена, остальные сбежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление", — отметили в подписи под видео.
Характеристики наземного дрона "Лють":
- Повышенная проходимость обеспечивается наличием передней подвески и поворота колес.
- Бронирование 4 класса на корпусе машины и специальные колеса – стальной обед, обтянутый резиной.
- Управление производится с помощью пульта.
- Дальность управления дронов — 2 км в зоне прямой видимости.
- Дрон способен распознавать врага на расстоянии до 1200 м².
- Вооружение дрона – 7,62-мм пулемет ПКТ.
- Автономная работа – 72 часа.
- На одном заряде может проехать до 20 километров, продолжительность работы – до 3 часов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские производители показали наземный беспилотный дрон, который весит как настоящий броневик. Дальность управления четырехтонной платформой UGV "Protector" — до 15 км.