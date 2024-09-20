Украинская "Лють" в России: бойцы ССО поделились видео работы дрона в Курской области

Вес такого дрона 330 кг

Украинский наземный беспилотник "Лють" принял участие в комплексной атаке в Курской области России. Видео было опубликовано в силах специальных операций в подразделе UA_REG.

Как отмечает Милитарный, OSINTерам удалось выяснить локацию вблизи поселка Волфино. "Изменяется эпоха, изменяются и методы ведения войны", — прокомментировали видео в подразделении. Кроме наземного дрона в атаке участвовали FPV и миномет.

"Результат: часть противника уничтожена, остальные сбежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление", — отметили в подписи под видео.

Характеристики наземного дрона "Лють":

Повышенная проходимость обеспечивается наличием передней подвески и поворота колес.

Бронирование 4 класса на корпусе машины и специальные колеса – стальной обед, обтянутый резиной.

Управление производится с помощью пульта.

Дальность управления дронов — 2 км в зоне прямой видимости.

Дрон способен распознавать врага на расстоянии до 1200 м².

Вооружение дрона – 7,62-мм пулемет ПКТ.

Автономная работа – 72 часа.

На одном заряде может проехать до 20 километров, продолжительность работы – до 3 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские производители показали наземный беспилотный дрон, который весит как настоящий броневик. Дальность управления четырехтонной платформой UGV "Protector" — до 15 км.