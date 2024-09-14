Путин не победит: Байден провел важную встречу со Стармером

Встреча не касалась конкретного решения

Президент США Джо Байден отверг угрозы оружием со стороны Владимира Путина во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Однако разрешение ударов ракетами западного производства по РФ так и не прозвучало.

Об этом сообщает издание The Guardian. Американский президент сказал, что он не согласен с тем, что Украина использует ракеты западного производства Storm Shadow для бомбардировки целей в России, это означает, что НАТО начнет войну с Москвой.

На внешнеполитическом саммите Байден сказал: "Я не очень думаю о Владимире Путине". А в издании Reuters процитировали лидера США. Он заявил, что президент России не победит в войне с Украиной.

Руководители внешней политики Байдена и Стармера встретились в Голубой комнате в Белом доме. В начале встречи Джеймс Мэттьюз из Sky News резко спросил Байдена: "Что вы скажете на угрозу войны Владимира Путина?"

Байден обругал его. "Ты молчи, я буду говорить, хорошо?" – сказал президент перед началом своего подготовленного выступления.

Стоит отметить, что Стармер прилетел из Лондона в четверг для рабочей встречи на фоне эскалации напряженности с Кремлем после того, как Великобритания дала понять, что США согласились разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для бомбардировки РФ.

После саммита Стармер сказал, что встреча не касалась конкретного решения по Storm Shadow. "Что ж, у нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, обсуждая стратегические тактические решения", — сказал он.

Однако Байден указал, что эта тема обсуждалась между лидерами и их командами. В ответ на громкий вопрос о том, как скоро он готов разрешить Украине запустить ракеты глубже России, Байден сказал: "Мы собираемся это сейчас обсудить".

Кроме того, по информации The Guardian от источников в британском правительстве, решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России уже принято. Впрочем, не ожидается, что оно будет публично объявлено.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Париж разрешил Украине избивать своими ракетами по РФ. Французский офицер даже поведал, какие объекты будут под прицелом.