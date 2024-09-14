Путін не переможе: Байден провів важливу зустріч зі Стармером

Зустріч не стосувалася конкретного рішення

Президент США Джо Байден відкинув погрози зброєю з боку Володимира Путіна під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Проте дозвіл щодо ударів ракетами західного виробництва по РФ так і не прозвучав.

Про це повідомляє видання The guardian. Американський президент сказав, що він не погоджується з тим, що Україна використовує ракети західного виробництва Storm Shadow для бомбардування цілей у Росії, це означає, що НАТО розпочне війну з Москвою.

На зовнішньополітичному саміті Байден сказав: "Я не дуже думаю про Володимира Путіна". А у виданні Reuters процитували лідера США. Він заявив, що президент Росії не переможе у війні з Україною.

Керівники зовнішньої політики Байдена і Стармера зустрілися в Блакитній кімнаті в Білому домі. На початку зустрічі Джеймс Меттьюз із Sky News різко спитав Байдена: "Що ви скажете на погрозу війни Володимира Путіна?".

Байден вилаяв його. "Ти мовчи, я буду говорити, добре?" – сказав президент перед початком свого підготовленого виступу.

Варто зазначити, що Стармер прилетів з Лондона в четвер для робочої зустрічі на тлі ескалації напруженості з Кремлем після того, як Великобританія дала зрозуміти, що США погодилися дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для бомбардування РФ.

Після саміту Стармер сказав, що зустріч не стосувалася конкретного рішення щодо Storm Shadow. "Що ж, у нас була довга та продуктивна дискусія щодо низки проблем, включаючи Україну, як і слід було очікувати, Близький Схід та Індо-Тихоокеанський регіон, обговорюючи стратегічні тактичні рішення", — сказав він.

Однак Байден зазначив, що ця тема обговорювалася між лідерами та їхніми командами. У відповідь на гучне запитання про те, як скоро він готовий дозволити Україні запустити ракети глибше Росії, Байден сказав: "Ми збираємося це зараз обговорити".

Окрім того, за інформацією The Guardian від джерел в британському уряді, рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії вже ухвалене. Втім не очікується, що воно буде публічно оголошене.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Париж дозволив Україні бити своїми ракетами по РФ. Французький офіцер навіть розповів, які об'єкти будуть під прицілом.