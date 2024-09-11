По меньшей мере два "прилета": под Мариуполем ликвидировали склад оккупантов (карта)

В нескольких районах Мариуполя работало ПВО

В ночь на среду, 11 сентября, под Мариуполем раздались мощные взрывы. Уже известно по меньшей мере о двух попаданиях в Мелекино.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Подробностями он поделился в своем Telegram.

По данным советника, в с. Мелекино ликвидирован склад россиян неподалеку от АЗС и бывшего магазина "Скорпион".

Второе попадание — по базированию оккупантов. "Предварительно в пансионате "Светлана", но данные уточняем", — написал он.

Также, пишет Андрющенко, работало ПВО в нескольких районах Мариуполя. Атака на город началась с 3:35 и продолжалась до 4:15 утра.

"Сообщали о звуках взрывов и работе ПВО в Мангушском районе (часть Мариупольского), и в Приморском, Центральном и Кальмиусском районах города. В Левобережном районе зафиксировано базирование ПВО в районе шлаковой горы ", — сообщил он.

Оккупационные мониторинговые паблики сообщали о 70+ дронах в сторону Мариуполя и на Ростов через Мариуполь.

Ранее "Телеграф" проинформировал, что минувшей ночью Россия подверглась массовой атаке беспилотников. О взрывах сообщалось в Брянской и Курской области.