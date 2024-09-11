Щонайменше два "прильоти": під Маріуполем ліквідували склад окупантів (карта)

У кількох районах Маріуполя працювало ППО

В ніч на середу, 11 вересня, під Маріуполем пролунали потужні вибухи. Вже відомо щонайменше про два влучення в Мелекіному.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Подробицями він поділився у своєму Telegram.

За даними радника, в с. Мелекіне ліквідовано склад росіян неподалік АЗС та колишнього магазину "Скорпіон".

Друге влучення — по базуванню окупантів. "Попередньо в пансіонаті "Светлана", але дані уточнюємо", — написав він.

Також, пише Андрющенко, працювало ППО у кількох районах Маріуполя. Атака на місто розпочалася з 3:35 та тривала до 4:15 ранку.

"Повідомляли про звуки вибухів та роботу ППО в Мангушському районі (частина Маріупольського), та в Приморському, Центральному та Кальміуському районах міста. В Лівобережному районі зафіксовано базування ППО в районі шлакової гори.", — повідомив він.

Окупаційні моніторингові пабліки повідомляли про 70+ дронів в бік Маріуполя та на Ростов через Маріуполь.

Раніше "Телеграф" повідомив, що минулої ночі Росія зазнала масової атаки безпілотників. Про вибухи повідомляли у Брянській та Курській області.