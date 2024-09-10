Может ли Украина изготовить ядерную бомбу и что для этого нужно

Технология создания ядерного оружия относительно простая

Резонансное заявление экс-вице-премьера Олега Рыбачука по поводу создания украинской ядерной бомбы уже наделало шуму в обществе. Действительно, такие возможности у нашей страны есть, однако собственная ядерная программа очень сложный вопрос, который не обходится без многих "но".

"Телеграф" пообщался с радиобиологом и старшим научным сотрудником Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Еленой Паренюк, чтобы прояснить все эти "но". Она рассказала нашим читателям о том, каковы реальные шансы на запуск украинской ядерной программы, на сколько сложно создание "ядерки", какие у Украины есть альтернативы, а также объяснила, почему "грязная бомба" — не вариант.

Реально ли Украине снова стать ядерной державой

Паренюк убеждена, что у Украины есть все возможности восстановить свой ядерный потенциал, однако решения и консенсуса по этому поводу — нет.

У этого вопроса есть два аспекта:

Правовой

"Для Украины очень важно не стать такой как Россия. Мы уважаем международный закон. Международный закон говорит о том, что Украина имеет безъядерный статус. И мы будем придерживаться этих законов, потому что мы хотим жить в гражданском обществе".

Рациональный

Паренюк объясняет, что технология создания ядерного оружия относительно простая. В то же время она очень ресурсоемкая, рискованная и дорогая.

"Это требует серьезных инвестиций: интеллектуальных, финансовых, вложений в безопасность. Эти подземные заводы по обогащению урана, они не строятся за два месяца. То есть это огромный вызов в сфере безопасности. И потому, просто с точки зрения логики и с точки зрения какого-то реального мира, нет, я думаю, вряд ли Украина что-нибудь такое будет восстанавливать…Но прежде всего у нас нет политической воли. А то, что у нас нет на это политической воли, это не плохо… Объективно мы сейчас полагаемся на помощь партнеров. Вы видите, как нам дают или не дают дальнобойное оружие? Вы думаете, нам будут финансировать создание собственной ядерной программы? Это сложный экономический вопрос".

"Ядерка" — не панацея. Есть альтернативы

По мнению Паренюк, ядерное оружие – это не пилюля от всего. Ядерное оружие – это важно, но на данный момент очень много другого оружия, которое тоже опасно.

"Нам следует не пытаться вернуться к ядерной дубинке Нам, как говорил Залужный, нам нужно воевать разумно. Все помнят историю Хиросимы и Нагасаки, на которые сбросили две небольшие бомбы — там действительно были очень большие разрушения. Однако можно посмотреть на Токио — его во время Второй мировой сравняли с землей конвенциональным оружием", — отмечает ученый и соглашается с популярным мнением о том, что нашей стране необходимо развивать свою ракетную программу и другие новые технологии "Украина сейчас создает прекрасные образцы оружия. Это беспилотные системы, например БПЛА Deep Strike, наземные беспилотные системы, искусственный интеллект, очень много работы со спутниковыми снимками, с отдаленным поражением. То есть оно просто гораздо эффективнее. Так же, как у нас сейчас ситуация, что украинцы держат Курскую АЭС под огневым контролем. Никто ее не захватывал, но есть нюанс".

Что нужно для создания ядерного оружия и где это можно взять

Елена Паренюк объяснила, что для создания ядерного оружия нужен плутоний и уран.

"Плутоний — это продукт полураспада урана. Он создается, например, в реакторах РБМК (такой вид реакторов раньше работал на ЧАЭС), которых у нас пока нет, к счастью. То есть процесс генерации плутония – это тот же процесс, который происходит на атомных станциях. И, собственно, так его генерируют и очищают. По поводу урана — у нас, допустим, есть Желтые воды, но этот уран нужно где-то очищать.

Плутоний гораздо труднее контролировать, но он выделяет гораздо больше энергии. Поэтому, как правило, все ядерное оружие сейчас – это или плутоний, или плутоний-уран".

Грязная бомба

Такой вид оружия, отмечает ученая, Украина тоже может создать, но "это оружие террористов".

"Какой смысл? Это как просто взять и разбрасывать мусор из урны. У нас "грязных бомб" вон валяется в ЧЗО. Можно пойти, накопать там земли, вот тебе грязная бомба. Но история в том, что грязная бомба – это террористические методы, загрязняющие небольшую территорию. То есть, ну, можно, а чтобы что?".

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за Курска мир может пересмотреть взгляды на ядерное оружие.