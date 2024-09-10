Чи може Україна виготовити ядерну бомбу і що для цього потрібно

Технологія створення ядерної зброї щодо проста

Резонансна заява екс-віце-прем’єра Олега Рибачука щодо створення української ядерної бомби вже наробила галасу у суспільстві. Справді, такі можливості наша країна має, проте власна ядерна програма дуже складне питання, яке не обходиться без багатьох "але".

"Телеграф" поспілкувався з радіобіологом та старшим науковим співробітником Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Оленою Паренюк, щоб прояснити всі ці "але". Вона розповіла нашим читачам про те, які реальні шанси на запуск української ядерної програми, наскільки складно створення "ядерки", які Україна має альтернативи, а також пояснила, чому "брудна бомба" — не варіант.

Чи реально Україні знову стати ядерною державою

Паренюк переконана, що Україна має всі можливості відновити свій ядерний потенціал, проте рішення і консенсусу з цього приводу — немає.

Це питання має два аспекти:

Правовий

"Для України дуже важливо не стати такою як Росія. Ми поважаємо міжнародний закон. Міжнародний закон говорить про те, що Україна має без’ядерний статус. І ми дотримуватимемося цих законів, тому що ми хочемо жити у громадянському суспільстві".

Раціональний

Паренюк пояснює, що технологія створення ядерної зброї є відносно простою. У той же час вона є дуже ресурсомісткою, ризикованою і дорогою.

"Це вимагає серйозних інвестицій: інтелектуальних, фінансових, безпекових. Ці підземні заводи зі збагачення урану, вони не будуються за два місяці. Тобто це величезний виклик у сфері безпеки. І тому просто з погляду логіки і з погляду якогось реального світу, ні, я думаю, навряд чи Україна щось таке відновлюватиме… Але насамперед у нас немає політичної волі. А те, що у нас немає на це політичної волі, це не погано… Об’єктивно ми зараз покладаємося на допомогу партнерів. Ви бачите, як нам дають далекобійну зброю? Ви думаєте, нам будуть фінансувати створення власної ядерної програми? Це складне економічне питання".

"Ядерка" — не панацея. Є альтернативи

На думку Паренюк, ядерна зброя – це не пігулка від усього. Ядерна зброя – це важливо, але зараз дуже багато іншої зброї, яка теж небезпечна.

"Нам слід не намагатися повернутися до ядерної кийка. Нам, як казав Залужний, нам треба воювати розумно. Усі пам’ятають історію Хіросіми та Нагасакі, на які скинули дві невеликі бомби — там справді були дуже великі руйнування. Однак можна подивитися на Токіо — його під час Другий світовий зрівняли із землею конвенційною зброєю", — зазначає вчена і погоджується з популярною думкою про те, що нашій країні необхідно розвивати свою ракетну програму та інші нові технології "Україна зараз створює чудові зразки зброї. Наприклад, БПЛА Deep Strike, наземні безпілотні системи, штучний інтелект, дуже багато роботи зі супутниковими знімками, тобто віддаленим ураженням. Тобто воно просто набагато ефективніше. Так само, як і у нас зараз ситуація, що українці тримають Курську АЕС під вогневим контролем. Ніхто її не захоплював, але є нюанс".

Що потрібно для створення ядерної зброї та де це можна взяти

Олена Паренюк пояснила, що для створення ядерної зброї потрібен плутоній та уран.

"Плутоній — це продукт напіврозпаду урану. Він створюється, наприклад, у реакторах РБМК (такий вид реакторів раніше працював на ЧАЕС), яких у нас поки що немає, на щастя. Тобто процес генерації плутонію — це той же процес, який відбувається на атомних станціях. І, власне, так його генерують та очищають. Щодо урану — у нас, припустимо, є Жовті води, але цей уран треба десь очищати.

Плутоній набагато важче контролювати, але він виділяє набагато більше енергії. Тому, як правило, вся ядерна зброя зараз – це або плутоній, або плутоній-уран".

Брудна бомба

Такий вид зброї, зазначає вчена, Україна також може створити, але "ця зброя терористів".

"Який сенс? Це як просто взяти і розкидати сміття з урни. У нас "брудних бомб" он валяється у зоні відчуження. Можна піти, накопати там землі, ось тобі брудна бомба. Але історія в тому, що брудна бомба — це терористичні методи, що забруднюють невелику територію. Тобто, ну, можна, але щоб що?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через Курськ світ може переглянути погляди на ядерну зброю.