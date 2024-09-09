Чи зможе Україна створити свою "ядерку": є ще один "убивчий" варіант

Самостійно почати виробляти "начинку" для ядерної бомби — дорого і довго

Україна за наявності достатньої кількості грошей та бажання може створити власну ядерну зброю. Однак у нашій ситуації краще звернути увагу на розробку іншої зброї "асиметричної відповіді".

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів перший заступник голови Експертної Ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Микола Сірук.

За його словами, технології для створення такого типу ракет Україна має. Для прикладу, Сірук наводить підприємства у Дніпрі, де за радянських часів створили одну з найпотужніших ядерних ракет у світі — Р-36М "Сатана" (SS-18 з кодифікації НАТО).

Чим заправити таку ракету в України також знайдеться — буквально на сусідньому заводі у тому ж Дніпрі, зазначає він, робили тверде паливо.

А ось із "начинкою" для вітчизняної "ядерки" все складніше

Останні, за даними Сірука, запаси збагаченого урану у 2010 році віддав президент України Віктор Янукович. Зазначимо, як писала тоді "Економічна правда" з посиланням на фахівців, цих запасів (приблизно 90 кілограмів) вистачило б на створення кількох ядерних боєголовок.

А тепер самостійно почати робити таку "начинку" — дорого і довго.

"Ви ж самі бачите, скільки часу ресурсів витрачає Іран, щоб збагатити уран до необхідного рівня. Про ядерні технології пізно думати", — вважає Сірук і додає, що "За гроші все можна в нашому світі, але чи є у нас такі величезні кошти, і скільки часу це потрібно ".

Є альтернатива

На думку Сірука, найкращою асиметричною відповіддю у разі України могли б стати ракети середньої дальності.

"І робити це таємно можна було давно, а напіввідкрито після того, як Росія вийшла з Договору про ракети середньої дальності. Нещодавно президент уже повідомляв про "паляницю" нову ракету-дрон середньої дальності — це не лише можливість діставати Кремль або інші стратегічні об’єкти в Росії на відстані до 1000 км, а насамперед навіть як можливість завдавати ударів по російських АЕС, що може бути як ядерна бомба. Тобто зараз головне мати ракетоносії, а боєголовок можна начинити", — зазначає він і резюмує "Якщо ми випускатимемо ракети середньої дальності з потужними боєголовками, то мало місця буде (ворога — Ред.)".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заява про виготовлення ядерки Україною екс-віце-прем’єра підняла шквал емоцій у мережі.