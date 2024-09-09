Cможет ли Украина создать свою "ядерку": есть еще один "убойный" вариант

Самостоятельно начать производить "начинку" для ядерной бомбы — дорого и долго

Украина при наличии достаточного количества денег и желания может создать собственное ядерное оружия. Однако в нашей ситуации лучше обратить внимание на разработку другого оружия "ассиметричного ответа".

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал первый заместитель председателя Экспертного Совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Николай Сирук.

По его словам, технологии для создания такого типа ракет у Украины есть. В пример Сирук приводит предприятия в Днепре, где в советское время создали одну из самых мощных ядерных ракет в мире — Р-36М "Сатана" (SS-18 по кодификации НАТО).

Чем заправить такую ракету у Украины тоже найдется — буквально на соседнем заводе в том же Днепре, отмечает он, делали твердое топливо.

А вот с "начинкой" для отечественной "ядерки" все сложнее

Последние, по данным Сирука, запасы обогащенного урана в 2010 году отдал беглый президент Украины Виктор Янукович. Отметим, как писала тогда "Экономическая правда" со ссылкой на специалистов, этих запасов (примерно 90 килограмм) хватило бы на создание нескольких ядерных боеголовок.

А теперь самостоятельно начать производить такую "начинку" — дорого и долго.

"Вы же сами видите, сколько времени, ресурсов тратит Иран, чтобы обогатить уран до необходимого уровня. О ядерных технологиях поздно думать", — считает Сирук и добавляет, что "За деньги все можно в нашем мире, но есть ли у нас такие огромные средства, и сколько времени на это нужно".

Есть альтернатива

По мнению Сирука, лучшим ассиметричным ответом в случае Украины могли бы стать ракеты средней дальности.

"И делать это тайно можно было давно, а полуоткрыто после того, как Россия вышла из Договора о ракетах средней дальности. Недавно президент уже сообщал о "палянице", ракете-дроне средней дальности — это не только возможность доставать Кремль или другие стратегические объекты в России на расстоянии до 1000 км, а прежде всего даже как возможность наносить удары по российским АЭС, что может быть как ядерная бомба. То есть сейчас главное иметь ракетоносители, а боеголовок можно начинить", — отмечает он и резюмирует "Если мы будем выпускать ракеты средней дальности с мощными боеголовками, то мало места будет (врагу — Ред.)".

Напомним, ранее мы писали о том, что заявление об изготовлении ядерки Украиной экс-вице-премьера подняло шквал эмоций в сети.