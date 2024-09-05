Ждать интересных новостей? Возле Крыма заметили самолеты НАТО, один из них — "серьезный гость"

Самолеты взлетели с авиабаз НАТО

В четверг, 5 сентября, на крымском направлении заметили два самолета НАТО. Они проводят разведку.

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. Самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с авиабазы в Румынии, передает "Крымский ветер".

В настоящее время он проводит разведку вдоль побережья Черного моря под границей Румынии и Молдовы. Кроме того, в воздухе над территорией Румынии находится самолет Boeing E-3A Sentry с позывным NATO08. Он прилетел в Турцию с авиабазы Конья.

Также над Черным морем возле мыса Синоп баражирует турецкий беспилотник. Его тип пока неизвестен.

Справка. Самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis — это современное разведывательное воздушное судно, разработанное для сбора разведывательной информации и ведения радиоэлектронной борьбы. Этот самолет создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 и оснащен передовыми системами радиоэлектронной разведки. Artemis способен выполнять широкий спектр задач, таких как перехват радиосигналов, отслеживание наземных целей и анализ электромагнитного спектра.

Bombardier Challenger 650 Artemis

Основными преимуществами Bombardier Challenger 650 Artemis является его высокая мобильность, длительное время пребывания в воздухе и возможность оперативно обрабатывать собранные данные. Самолет оснащен современными сенсорами и антенными системами, позволяющими ему эффективно выявлять и анализировать различные электронные сигналы. Artemis может выполнять разведывательные миссии на значительном расстоянии от баз, обеспечивая ценную информацию командования и наземные подразделения.

Boeing E-3A Sentry, известный также под позывным NATO08, является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС). Этот воздушный комплекс разработан на базе коммерческого Boeing 707 и оснащен мощным радаром, расположенным в характерном дискообразном обтекателе над фюзеляжем. E-3A Sentry играет ключевую роль в системе воздушного наблюдения и управления НАТО.

Boeing E-3A Sentry,

Основные задачи Boeing E-3A Sentry – выявление воздушных и наземных целей на больших расстояниях, координация действий авиации и обеспечение ситуационной осведомленности. Самолет может отслеживать сотни целей одновременно и передавать информацию другим подразделениям в режиме реального времени. Кроме того, E-3A Sentry может выполнять функции воздушного командного пункта, координируя действия различных сил и средств во время военных операций.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что НАТО опубликовала видео перехвата над Балтикой. 2 французских Mirage 2000-5 выполняли миссию по перехвату российских воздушных судов.