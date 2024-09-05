Чекати цікавих новин? Біля Криму помітили літаки НАТО, один із них — "серйозний гість"

Літаки злетіли з авіабаз НАТО

У четвер, 5 вересня, на кримському напрямку помітили два літаки НАТО. Вони проводять розвідку.

Про це свідчать дані порталу відстеження авіаперельотів Flightradar. Літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з авіабази в Румунії, передає "Кримський вітер".

Наразі він проводить розвідку вздовж узбережжя Чорного моря — під кордоном Румунії та Молдови. Крім того, у повітрі над територією Румунії перебуває літак Boeing E-3A Sentry із позивним NATO08. Він прилетів до Туреччини з авіабази Конья.

Також над Чорним морем біля мису Синоп баражує турецький безпілотник. Його тип наразі невідомий.

Довідка. Літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis — це надсучасне розвідувальне повітряне судно, розроблене для збору розвідувальної інформації та ведення радіоелектронної боротьби. Цей літак створено на базі бізнес-джета Bombardier Challenger 650 і оснащено передовими системами радіоелектронної розвідки. Artemis здатний виконувати широкий спектр завдань, такі як перехоплення радіосигналів, відстеження наземних цілей та аналіз електромагнітного спектра.

Bombardier Challenger 650 Artemis

Основними перевагами Bombardier Challenger 650 Artemis є його висока мобільність, тривалий час перебування в повітрі та можливість оперативно обробляти зібрані дані. Літак обладнано сучасними сенсорами та антенними системами, які дозволяють йому ефективно виявляти та аналізувати різноманітні електронні сигнали. Artemis може виконувати розвідувальні місії на значній відстані від баз, забезпечуючи цінною інформацією командування та наземні підрозділи.

Boeing E-3A Sentry, відомий також під позивним NATO08, є літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління (АВАКС). Цей повітряний комплекс розроблено на базі комерційного Boeing 707 і оснащено потужним радаром, розміщеним у характерному дископодібному обтічнику над фюзеляжем. E-3A Sentry виконує ключову роль у системі повітряного спостереження та управління НАТО.

Boeing E-3A Sentry,

Основними завданнями Boeing E-3A Sentry є виявлення повітряних та наземних цілей на великих відстанях, координація дій авіації та забезпечення ситуаційної обізнаності. Літак здатний відстежувати сотні цілей одночасно та передавати інформацію іншим підрозділам у режимі реального часу. Крім того, E-3A Sentry може виконувати функції повітряного командного пункту, координуючи дії різних сил та засобів під час військових операцій.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що НАТО опублікувала відео перехоплення над Балтикою. 2 французькі Mirage 2000-5 виконували місію з перехоплення російських повітряних суден.