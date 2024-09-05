Сооружение придется снести: Гросси сделал тревожное заявление после пожаров оккупантов на Запорожской АЭС

Есть и другие проблемы на станции

В августе 2024 года на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была сильно повреждена градирня. Вероятно, постройку придется снести.

Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на главу ядерного агентства ООН Рафаэля Гросси. Он сказал об этом во время своего очередного визита в ЗАЭС.

Гросси опубликовал видео в соцсети X. В нем он оценивает ущерб, стоя внутри градирни.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-нибудь снесут", — сказал Гросси.

На видео также видно, как Гросси инспектирует насосную станцию для обеспечения водой, которой не хватает после разрушения в прошлом году Каховской дамбы на юге Украины. Он также посетил хранилище ядерного топлива.

Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в Киеве и сказал, что дела в Запорожье, где с середины 2022 года дислоцируются инспекторы МАГАТЭ, "очень хрупкие".

Что предшествовало

В воскресенье, 11 августа, на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции произошел пожар. По неофициальной информации, они подожгли кучу покрышек в одной из градирен, создав имитацию сильного пожара.

Российские оккупанты обвинили Украину в пожаре на временно оккупированной ими Запорожской атомной электростанции. По версии оккупантов, Украина якобы обстреляла Энергодар, в результате чего и возник пожар.

Напомним, что Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. В начале марта 2022 года ее оккупировали российские войска. Ее территорию ВС РФ используют в военных целях, в частности, для обстрела Никополя и соседних населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" писал, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций 11 июля приняла резолюцию "Безопасность и защиту ядерных объектов Украины", которую инициировала Украина. Резолюция Генассамблеи касается, в частности, Запорожской атомной электростанции.