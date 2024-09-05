Споруду доведеться знести: Гроссі зробив тривожну заяву після пожеж окупантів на Запорізькій АЕС

Є й інші проблеми на станції

У серпні 2024 року, на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), була сильно пошкоджена градирня. Ймовірно, споруду доведеться знести.

Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на главу ядерного агентства ООН Рафаеля Гроссі. Він сказав про це під час свого чергового візиту на ЗАЕС.

Гроссі опублікував відео у соцмережі X. В ньому він оцінює збитки, стоячи всередині градирні.

"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав Гроссі.

На відео також видно, як Гроссі інспектує насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування минулого року Каховської дамби на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.

Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок і сказав, що справи в Запоріжжі, де з середини 2022 року дислокуються інспектори МАГАТЕ, "дуже крихкі".

Що передувало

У неділю, 11 серпня, на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції сталась пожежа. За неофіційною інформацією, вони підпалили купу покришок в одній із градирень, створивши імітацію сильної пожежі.

Російські окупанти звинуватили Україну в пожежі на тимчасово окупованій ними Запорізькій атомній електростанції. За версією окупантів, Україна нібито обстріляла Енергодар, внаслідок чого й виникла пожежа.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. На початку березня 2022 року її окупували російські війська. Її територію ЗС РФ використовують у військових цілях, зокрема для обстрілу Нікополя та сусідніх населених пунктів.

Раніше "Телеграф" писав, що Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних націй 11 липня ухвалила резолюцію "Безпека та захист ядерних об’єктів України", яку ініціювала Україна. Резолюція Генасамблеї стосується, зокрема, Запорізької атомної електростанції.