Во Львове объявили День траура по погибшим: что известно о семи жертвах атаки РФ

Чрезвычайникам удалось спасти 12 человек

В четверг, 5 сентября, во Львове и Львовской области объявлен День траура по погибшим в результате атаки РФ. Ракетный удар унес жизни семерых львовян, среди них двое детей.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый. Отметил, что о порядке похорон и прощании с погибшими будет уведомлено позже.

В результате ракетной атаки россиян Львов потерял семерых своих жителей. Мэр сообщил их имена и возраст.

Базилевич Эмилия -7 лет

Базилевич Дарья — 18 лет

Базилевич Ярина — 21 год

Базилевич Евгения — 43 года

Демидова Ирина — 52 года

Погорецкий Александр — 54 года

Арабский Юрий — 55 лет

Семья Базилевичей, в живых остался только отец

Мужчина на фото, Ярослав Базилевич, выжил только чудом. По предварительной информации, он вернулся в квартиру за водой, в то время как вся его семья осталась ждать его на лестничной площадке, в подъезде. В этот момент в дом попала российская ракета и лестница обрушилась со всеми, кто на ней находился.

В настоящее время во Львове завершили аварийно-спасательные работы на местах атаки российских оккупантов. В целом, чрезвычайникам удалось спасти 12 человек. Пострадали 64 человека, в том числе восемь детей.

К ликвидации последствий привлекали более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.

Позже стало известно, что на место трагедии во Львов прибыла председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Маркета Пекарова Адамова. Дипломаты впервые посетили Львов, планировали встретиться при других обстоятельствах и говорить о развитии украинско-чешского сотрудничества.

Однако визит совпал с террористическим ударом РФ. Глава Львовской ОВА пригласил чешскую делегацию на место трагедии.

"Госпожа Пекарова Адамова выразила глубокие соболезнования всем, кто потерял родных в результате этого коварного удара, и пожелала быстрого выздоровления пострадавшим. Подчеркнула, что чешский народ был и остается среди тех, кто делает максимум на дипломатическом уровне, чтобы лоббировать вопрос поддержки нашего государства", — написал Козицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Россия нанесла удар по Запорожью. Умер маленький мальчик, еще один ребенок в реанимации.