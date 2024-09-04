У Львові оголосили День жалоби за загиблими: що відомо про сімох жертв атаки РФ

Надзвичайникам вдалося врятувати 12 людей

У четвер, 5 вересня, у Львові та Львівській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ. Ракетний удар забрав життя сімох львівян, серед них двоє дітей.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Зазначив, що про порядок похоронів і прощання із загиблими буде повідомлено пізніше.

Внаслідок ракетної атаки росіян, Львів втратив сімох своїх мешканців. Міський голова повідомив їхні імена та вік.

Базилевич Емілія -7 років

Базилевич Дарина — 18 років

Базилевич Ярина — 21 рік

Базилевич Євгенія — 43 роки

Демидова Ірина — 52 роки

Погорецький Олександр — 54 роки

Арабський Юрій — 55 років

Родина Базилевичів, живим залишився лише батько

Чоловік на фото, Ярослав Базилевич, вижив лише дивом. За попередньою інформацією, він повернувся до квартири за водою, тоді як вся його родина залишилася чекати на нього на сходовому майданчику, у під'їзді. В цей момент у будинок влучила російська ракети і сходи обвалилися з усіма, хто на них знаходився.

Нині у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях атаки російських окупантів. Загалом, надзвичайникам вдалося врятувати 12 людей. Постраждали 64 людини, зокрема восьмеро дітей.

До ліквідації наслідків залучали понад 150 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки.

Пізніше стало відомо, що на місце трагедії у Львові прибула голова Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки Маркета Пекарова Адамова. Дипломати вперше завітали до Львова, планували зустрітися за інших обставин і говорити про розвиток українсько-чеської співпраці.

Проте візит співпав з терористичним ударом РФ. Голова Львівської ОВА запросив чеську делегацію на місце трагедії.

"Пані Пекарова Адамова висловила глибокі співчуття всім, хто втратив рідних внаслідок цього підступного удару, та побажала швидкого одужання постраждалим. Підкреслила, що чеський народ був та залишається серед тих, хто робить максимум на дипломатичному рівні, аби лобіювати питання підтримки нашої держави", — написав Козицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Росія завдала удару по Запоріжжю. Загинув маленький хлопчик, ще одна дитина в реанімації.