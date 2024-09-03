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Всегда идет первой: в 92 ОШБр рассказали о боевой посестре (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Ольга Короткая
Ольга Короткая. Фото 92 Бригада ім.І.Сірка

Девушка добровольно решила бороться за Украину

Среди тех, кто обороняет Украину немало смелых защитниц. Одна из них — хрупкая девушка, имеющая за плечами не одну успешную боевую операцию и годы службы. Младший сержант Ольга Короткая из 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко получила награду Президента Украины "Крест боевых заслуг".

В бригаде рассказали подробнее о военнослужащей. Ольга встала на защиту Украины еще в 2016 году. Она "всегда была на голову выше своих побратимов", ведь должна была ломать гендерные стереотипы. Вместе с военным опытом девушка не только приобретала уважение побратимов за смелость и сноровку, но и получила два ранения и контузии.

Кроме "Креста боевых заслуг", который вручается за личную храбрость или геройский поступок, она также имеет медали "За военную службу Украины", "Защитнику отечества", ордена "За мужество" II и III степеней. Однако о наградах и подвигах говорить не любит. Уверена, нужно думать и говорить о фронте, ведь ситуация тяжелая.

Награда Ольги Короткой
Награда Ольги Короткой
Ольга Короткая
Собратья ценят Ольгу Короткую за настойчивость и военную сноровку

"Каждый день идет борьба за жизнь страны. Лучшие отдают за нее дороже всего. Я не могу вам передать, как мне больно смотреть на чьи-то празднования, когда страну просто сжирает тот ненасытный палач. Обидно, что не все это понимают", — цитируют военнослужащую.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском защитнике Александре Фесенко — мужчина прошел Мариуполь, плен, тяжелое ранение. Сейчас он учит других военному делу.

Теги:
#Война #Защитница