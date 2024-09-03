Завжди йде першою: в 92 ОШБр розповіли про бойову посестру (фото, відео)

Дівчина добровільно вирішила боротися за Україну

Серед тих, хто обороняє Україну чимало сміливих захисниць. Одна з них — тендітна дівчина, яка має за плечима не одну успішну бойову операцію та роки служби. Молодший сержант Ольга Коротка із 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка отримала відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг".

В бригаді розповіли детальніше про військовослужбовицю. Ольга стала на захист України ще в 2016 році. Вона "завжди була на голову вище за своїх побратимів", адже мала ламати гендерні стереотипи. Разом із військовим досвідом дівчина не тільки здобувала повагу побратимів за сміливість та вправність, а й отримала два поранення та контузії.

Окрім "Хреста бойових заслуг", який вручається за особисту хоробрість чи геройський вчинок, вона також має медалі "За військову службу Україні", "Захиснику вітчизни", ордени "За мужність" II та III ступенів. Проте про нагороди та подвиги говорити не любить. Впевнена — потрібно думати та говорити про фронт, адже ситуація важка.

Нагорода Ольги Короткої

Побратими цінують Ольгу Коротку за наполегливість та військову вправність

"Щодня йде боротьба за життя країни. Найкращі віддають за неї найдорожче. Я не можу вам передати, як мені боляче дивитись на чиїсь святкування, коли країну просто зжирає той ненаситний кат. Прикро, що не всі це розуміють", — цитують військовослужбовицю.

Раніше "Телеграф" розповідав про українського захисника Олександра Фесенка — чоловік пройшов Маріуполь, полон, важке поранення. Наразі він навчає інших військовій справі.