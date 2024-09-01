Ситуация "критическая", но есть и позитив: президент Финляндии оценил ход войны в Украине

Финляндия продолжит поддерживать Украину

Ситуация на фронте для Украины остается критической. Однако сейчас все выглядит лучше, чем это было три месяца назад.

Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб в рамках программы "Час с президентом", отвечая на вопросы зрителей. Как пишет Yle, большая часть вопросов касалась российско-украинской войны и отношениям Хельсинки с Москвой.

"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад", — сказал он.

При этом глава государства добавил, что для Финляндии Россия остается угрозой для безопасности номер один, однако Хельсинки не откажется от поддержки Украины.

По словам Стубба сейчас в мире начались разговоры о мире, но его страна не сможет выступить в роли посредника, так как выбрала свою сторону.

Также он выступил против любых запретов на использование западного оружия Украиной для ударов по территории России, поскольку она это делает для самообороны в рамках международного права. Впрочем, он отметил, что эти удары не должны быть направлены против гражданских объектов.

Как сообщалось ранее, наиболее сложные бои в Украине в настоящее время происходят на направлении в Донецкой области. Военный обозреватель Константин Машовец говорил, что россияне пока ослабили давление на направлении Покровска, вместо того сфокусировав усилия на соседнем Селидово.