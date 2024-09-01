Ситуація "критична", але є й позитив: президент Фінляндії оцінив перебіг війни в Україні

Фінляндія продовжить підтримувати Україну

Ситуація на фронті для України залишається критичною. Однак зараз все виглядає краще, ніж це було три місяці тому.

Про це розповів президент Фінляндії Олександр Стубб у рамках програми "Година з президентом", відповідаючи на запитання глядачів. Як пише Yle, більша частина питань стосувалася російсько-української війни та відносин Гельсінкі з Москвою.

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому", — сказав він.

При цьому глава держави додав, що для Фінляндії Росія залишається загрозою безпеці номер один, проте Гельсінкі все одно не відмовиться від підтримки України.

За словами Стубба, зараз у світі почалися розмови про мир, але його країна не зможе виступити в ролі посередника, оскільки обрала свій бік.

Також він виступив проти будь-яких заборон на використання західної зброї Україною для ударів територією Росії, оскільки вона це робить для самооборони в рамках міжнародного права. Втім, він зазначив, що ці удари не мають бути спрямовані проти цивільних об’єктів.

Як повідомлялося раніше, найскладніші бої в Україні наразі відбуваються на напрямі у Донецькій області. Військовий оглядач Костянтин Машовець говорив, що росіяни поки що послабили тиск на напрямку Покровська, натомість сфокусувавши зусилля на сусідньому Селидовому.