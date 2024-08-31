"Хрупкая и безгранично талантливая": чем жила и что творила 18-летняя художница, погибшая в Харькове

В своих работах она часто изображала войну и наших военных

Молодая харьковская художница Вероника Кожушко, погибшая во время российского обстрела Харькова, была чрезвычайно талантлива. Она рисовала не только патриотические картины, ведь большинство ее работ наполнены глубокой философией.

На своей странице в Instagram девушка систематически организовывала сбор средств на нужды украинских военных. И публиковала снимки своих работ.

Кожушко часто рисовала иллюстрации к строкам из стихов Сергея Жадана, представителя Расстрелянного возрождения Михаила Семенко, расписывала шоперы портретами украинских писателей. Среди которых Лесь Курбас, Николай Бажан, Николай Хвылевой и другие.

Девушка рисовала множество патриотических картин, на которых изображала войну и наших военных.

"Ника такая трепетная, такая юная как ребенок. И очень талантливая. Мы говорили в "Слове" и в Литмузее, она так обрадовалась, что мне понравились ее работы, словно это было что-то странное. А я радовалась новому знакомству в Харькове, ее молодости и таланту", – рассказывает литературовед Ярина Цимбал.

Девушка активно участвовала в творческой жизни Харькова. В мае работы Кожушко можно было увидеть на выставке под названием "… зоряні сади".

Нику вспоминают как хрупкую, талантливую и ласковую девушку, которая до конца еще не поняла себя, но должна была иметь большое будущее.

Заместитель главного редактора издательства Vivat Елена Рыбка также вспоминает знакомство с Вероникой Кожушко: "Ей 18. Она тонкая и какая-то прекрасная. Каждый раз, как пересекались в городе, восхищенно наблюдала за ней. Такой лучик света, но в то же время очень сильный луч. Она рисует. Она очень тонко чувствует. И, кажется, сама не до конца осознает, сколько в ней всего. Она смотрит на этот мир влюбленными глазами … Я не могу принять эту утрату".

В сети есть пару снимков еще маленькой Вероники, девочки с русыми волосами и серыми глазами.

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