"Тендітна і безмежно талановита": чим жила та що творила 18-річна художниця, загибла в Харкові

У своїх роботах вона часто зображувала війну та наших військових

Молода харківська художниця Вероніка Кожушко, яка загинула під час російського обстрілу Харкова, була надзвичайно талановита. Вона малювала не тільки патріотичні картини, адже більшість її робіт наповнені глибокою філософією.

На своїй сторінці в Instagram дівчина систематично організовувала збори коштів на потреби українських військових. Та публікувала знімки своїх робіт.

Кожушко часто малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана, представника Розстріляного відродження Михайла Семенка, розписувала шопери портретами українських письменників. Серед яких — Лесь Курбас, Микола Бажан, Микола Хвильовий та інші.

Дівчина малювала багато патріотичних картин, на яких зображувала війну та наших військових.

"Ніка така трепетна, така юна, аж дитина. І дуже талановита. Ми говорили в "Слові" і в Літмузеї, вона так зраділа, що мені сподобалися її роботи, наче це було щось дивне. А я раділа новому знайомству в Харкові, її молодості й таланту", – розповідає літературознавиця Ярина Цимбал.

Дівчина брала активну участь у творчому житті Харкова. У травні роботи Кожушко можна було побачити на виставці під назвою "…зоряні сади".

Ніку згадують як тендітну, талановиту та лагідну дівчину, яка до кінця ще не зрозуміла себе, але повинна була мати велике майбутнє.

Заступниця головного редактора видавництва Vivat Олена Рибка також згадує знайомство з Веронікою Кожушко: "Їй 18. Вона тонка і якась цілковито прекрасна. Щоразу, як перетиналися у місті, захоплено спостерігала за нею. Такий промінчик світла, але водночас дуже сильний промінь. Їй 18. Вона малює. Вона дуже тонко відчуває. І, здається, сама не до кінця усвідомлює, скільки в ній усього. Вона дивиться на цей світ закоханими очима. … Я не можу прийняти цієї втрати".

У мережі є пару знімки ще малої Вероніки, дівчинки з русим волоссям та сірими очима.

Раніше "Телеграф" показував ексклюзивні фото та відео з місця удару російським КАБом по Харкову. Багатоповерхівка ще й досі димить.