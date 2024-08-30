Зеленые огни на фронте – не НЛО: почему их следует избегать (фото)

Опасные лучи могут наводить врага

Зеленые огни, то похожие на прожектор, то на лучи, замечали в разных частях фронта. Их природа была непонятна. Кто-то предлагал версию с китайским спутником, а кто-то говорил об НЛО.

Издание "Дифэнс экспресс" ставит точку в догадках. Этот луч очень опасен, ведь его источник — русский дрон. Новый модуль для вражеских беспилотников от Zala, оснащенный тепловизором и лазерным целеуказателем Z-16IRQ-V/L.

Лазерную подсветку используют для наведения боеприпасов с полуактивными лазерными головками. Это может быть не только артиллерия калибров 120, 122 и 152 мм, но и авиационные ракеты и КАБ (КАБ-500Л).

Модуль оборудован тепловизором и целеуказателем

Модуль на дроне Zala Z-16

Издание отмечает, что несмотря на столь высокую распространенность снарядов с лазерным наведением в армии РФ, как в войсках НАТО, это серьезная угроза. Точность наведения такой системы не зависит от средств РЭБ, ведь снаряд целится в лазерное пятно. Причина, почему обычно невидим лазерный луч, оказался в видимом спектре нуждающегося в изучении и разборке дрона.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте крупнейшего украинского FPV-дрона "Королева шершней". Он сдан нести 6 кг взрывчатки, а то и больше.