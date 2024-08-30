Зелені вогні на фронті — не НЛО: чому їх варто уникати (фото)

Небезпечні промені можуть наводити ворога

Зелені вогні, то схожі на прожектор, то на промені, помічали в різних частинах фронту. Їхня природа була незрозуміла. Хтось пропонував версію із китайським супутником, а хтось — говорив про НЛО.

Видання "Діфенс експрес" ставить крапку в здогадках. Цей промінь — вельми небезпечний, адже його джерело — російський дрон. Новий модуль для ворожих безпілотників від Zala, оснащений тепловізором та лазерним цілевказівником Z-16IRQ-V/L.

Лазерну підсвітку використовують для наведення боєприпасів з напівактивними лазерними головками. Це може бути не тільки артилерія калібрів 120, 122 та 152 мм, а й авіаційні ракети та КАБи (КАБ-500Л).

Модуль обладнаний тепловізором та цілевказівником

Модуль на дроні Zala Z-16

Видання зазначає, що попри не таку високу розповсюдженість снарядів із лазерним наведенням в армії РФ, як у військах НАТО, це серйозна загроза. Точність наведення такої системи не залежить від засобів РЕБ, адже снаряд цілиться в лазерну пляму. Причина, чому зазвичай невидимий лазерний промінь, опинився у видимому спектрі потребує вивчення та розбірки дрона.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання на фронті найбільшого українського FPV-дрона "Королева шершнів". Він зданий нести 6 кг вибухівки, а то й більше.