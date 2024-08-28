"Переговоров в ближайшее время не будет": полковник запаса рассказал, как и когда закончится война

Украине удастся подготовить наступательную операцию

Говорить о дипломатическом урегулировании, подписании мирного соглашения и условном окончании войны с РФ можно не раньше, чем через год-полтора. Такое мнение высказал полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, ранее рассказавший о том, как операция в Курской области повлияла на фронт в Украине.

Свое мнение Кевлюк выразил в новом эпизоде подкаста "(не)Безопасная страна". Подчеркнул, что на такие сроки указывается несколько факторов.

"Если исходить из того, что в День Независимости президент Украины политического лидера нашего противника обозвал психически больным дедом, я думаю, что переговоров в ближайшее время не будет. Противник будет пытаться завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей, что у него до конца года не получится, а зимой воевать холодно… Попытка создать следующую группировку займет около года", — сказал Кевлюк.

По мнению полковника запаса, за это же время Украине удастся подготовить свои группировки и наступательную операцию по двум или трем направлениям. Это позволит, если не восстановить территориальную целостность, то хотя бы создать очень выгодные условия для будущих переговоров.

"Я отвожу на это 12-18 месяцев. На все это удачно накладываются оценки разведки союзников, которые говорят, что осенью 2025 года противник исчерпает свои запасы бронетанковой техники. То есть дальше — война на лошадях, верблюдах, ослах", — сказал эксперт и добавил, что это приведет к тому, что РФ постарается всё закончить к осени следующего года, а Украина попытается завершить войну до конца 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что происходит на самом горячем направлении на Донбассе. Оценку дал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.