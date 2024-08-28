"Перемовин найближчим часом не буде": полковник запасу розповів, як і коли закінчиться війна

Україні вдасться підготувати наступальну операцію

Говорити про дипломатичне врегулювання, підписання мирної угоди та умовне закінчення війни з РФ можна не раніше, ніж за рік-півтора. Таку думку висловив полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк, який раніше вказав на те, як операція у Курській області вплинула на фронт в Україні.

Свою думку Кевлюк висловив у новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна". Підкреслив, що на такі строки вказують кілька факторів.

"Якщо виходити з того, що на День Незалежності президент назвав України політичного лідера нашого противника обізвав психічно хворим дідом, я думаю, що перемовин найближчим часом не буде. Противник буде намагатися завершити окупацію Донецької та Луганської областей, що у нього до кінця року не вийде, а взимку воювати холодно… Спроба створити наступне угруповання займе близько року", — мовив Кевлюк.

На думку полковника запасу, за цей самий час Україні вдасться підготувати свої угруповання та наступальну операцію на двох або трьох напрямках. Це дозволить, якщо не відновити територіальну цілісність, то принаймні створити дуже вигідні умови для майбутніх перемовин.

"Я відвожу на це 12-18 місяців. На все це вдало накладаються оцінки розвідки союзників, які кажуть, що восени 2025 року противник вичерпає свої запаси бронетанкової техніки. Тобто далі — війна на конях, верблюдах, віслюках", — мовив експерт та додав, що це призведе до того, що РФ намагатиметься все закінчити до осені наступного року, а Україна спробує завершити війну до кінця 2025.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що відбувається на найгарячішому напрямку на Донбасі. Оцінку надав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.