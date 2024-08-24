Армия РФ "поздравила" украинцев с праздником: мирные жертвы в двух областях

Правоохранители начали расследование по факту обстрела двух регионов Украины

Армия РФ в День Независимости Украины "поздравила" украинцев очередным обстрелом Донецкой и Сумской областей. В результате вражеской атаки погибли семь мирных жителей, еще минимум пять ранены.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины и Донецкой областной прокуратуре. Правоохранители начали расследование уголовных дел.

На Донбассе враг обстрелял Константиновку около 11:46 из артиллерии. Его целью стал жилой квартал. В результате пять мирных граждан погибли — трое мужчин и две женщины. Еще один мужчина и пять женщин доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Окончательное количество пострадавших уточняется.

В Сумской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали супруги. В результате атаки 35-летний мужчина и 34-летняя женщина погибли. Трагедия произошла 24 августа около 08:00 на трассе Кипти-Глухов-Бачевск. Досудебное расследование проводят следователи СБУ.

Также "Телеграф" сообщал, что в Донецкой области погибли два полицейских в результате вражеской атаки. У них остались дети.