Армія РФ "привітала" українців зі святом: цивільні жертви у двох областях

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом обстрілу двох регіонів України

Армія РФ на День Незалежності України "привітала" українців черговим обстрілом Донецької та Сумської областей. Внаслідок ворожої атаки загинули семеро мирних жителів, ще мінімум п'ять поранені.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України та Донецької обласної прокуратури. Правоохоронці розпочали розслідування кримінальних справ.

На Донбасі ворог обстріляв Костянтинівку близько 11:46 з артилерії. Його метою став житловий квартал. В результаті п’ять мирних громадян загинули — троє чоловіків та дві жінки. Ще одного чоловіка та п’ятьох жінок доставлено до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Остаточна кількість постраждалих уточнюється.

У Сумській області ворожий дрон атакував цивільний автомобіль, в якому їхало подружжя. Внаслідок атаки 35-річний чоловік та 34-річна жінка загинули. Трагедія сталася 24 серпня близько 08:00 на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ.

Також "Телеграф" повідомляв, що на Донеччині загинули два поліцейські в наслідок ворожої атаки. В них залишилися маленькі діти.