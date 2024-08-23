Появились спутниковые фото российского порта "Кавказ" после прилета: пострадал не только паром

Спутник зафиксировал и признаки пожара

В результате атаки на порт "Кавказ" в Краснодарском крае России уничтожен паром и повреждена портовая инфраструктура. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Снимки спутника Planet Labs за 23 августа опубликовали "Схемы". На них можно увидеть уничтоженный паром, а также несколько стоящих неподалеку небольших судов, которые также могли получить повреждения.

Кроме того, на спутниковых фото видно, что пострадала и инфраструктура порта. В частности повреждения получил фрагмент железнодорожного полотна, который ведет к воде. Спутник зафиксировал и признаки пожара – у берега можно увидеть пожарные автомобили.

Напомним, днем, 22 августа, власти Краснодарского края РФ заявили об атаке на порт "Кавказ". В соцсетях появились видео горящего парома "Конро Трейдер", перевозившего топливо. Уничтожение парома подтвердил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Он пояснил, что паром является одним из важных звеньев в цепи российской военной логистики. По словам Плетенчука, сейчас работа порта "Кавказ" частично заблокирована.

Как сообщал "Телеграф", по заявлениям российских пропагандистов, "Конро Трейдер" был атакован украинской ракетой "Нептун". Мы рассказывали о ее характеристиках.