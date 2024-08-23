З’явилися супутникові фото російського порту "Кавказ" після прильоту: постраждав не лише пором

Супутник зафіксував ознаки пожежі

Внаслідок атаки на порт "Кавказ" у Краснодарському краї Росії знищено пором та пошкоджено портову інфраструктуру. Про це свідчать супутникові знімки.

Знімки супутника Planet Labs за 23 серпня опублікували "Схеми". На них можна побачити знищений паром, а також кілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли отримати пошкодження.

Крім того, на супутникових фотографіях видно, що постраждала й інфраструктура порту. Зокрема, пошкодження отримав фрагмент залізничного полотна, що веде до води. Супутник зафіксував ознаки пожежі – біля берега можна побачити пожежні автомобілі.

Нагадаємо, вдень, 22 серпня, влада Краснодарського краю РФ заявила про атаку на порт "Кавказ". У соцмережах з’явилися відео порома "Конро Трейдер", що перевозив паливо. Знищення порому підтвердив представник ВМС України Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що пором є однією з важливих ланок у ланцюзі російської військової логістики. За словами Плетенчука, зараз роботу порту "Кавказ" частково заблоковано.

Як повідомляв "Телеграф", за заявами російських пропагандистів, "Конро Трейдер" атакували українська ракета "Нептун". Ми розповідали про її характеристики.