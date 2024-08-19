"Они, как гиены": боец ​​3-й штурмовой разложил по полочкам, почему РФ не хочет менять защитников Мариуполя

В России привыкли создавать картинку напоказ

Бойцы бригады "Азов" для оккупантов - как красная тряпка. Они, как гиены: с одной стороны боятся льва, но если лев ранен, они его будут разрывать.

Об этом "Телеграфу" рассказал боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Усиченко (псевдо "Вишня") в проекте "Линия сопротивления", отвечая на вопрос о том, почему не меняют "азовцев". Полная версия материала уже опубликована на сайте под названием "Украинский называли "телячьей мовой" и жестоко наказывали: защитник "Азовстали" о плене, уклонистах и переговорах с Россией".

Он напомнил, что Россия лишь один раз показательно провела обмен, а также обменяла командиров.

"Сначала пытались судить в Мариуполе. Втихаря все это устроили и ребятам какие-то космические сроки назначали. На сегодняшний день они более двух лет в плену. О них кричать нужно. Я видел фото, на них — замученные до смерти . Очень похоже со Второй мировой. Но нацистская Германия ответила за свои зверства. А будут ли наказаны русаки за свои военные преступления, я не уверен. А если и будут, то когда?…Как мне в плену говорил ДНРовский "историк", что Украину придумал Ленин, Донецк — это Россия, а украинский язык — это "теляча мова". За мову особенно жестоко наказывали в плену", — рассказывает он.

Усиченко отмечает, что в России привыкли создавать картинку напоказ, фикцию.

"Москва – мегаполис, где всего достаточно. А что на периферии? Ноль, нет ничего, люди живут на грани выживания. В плену видел, как россияне сидели, уставившись в смартфоны, и все как один смотрели Скабееву. Едва ли не пророком ее считали. Вся более-менее интеллигенция типа Пугачевой, Макаревича давно уже оттуда уехала. А осталось только "мужичьё в лаптях", которое придумало себе, что они аристократия", — добавил воин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в СБУ и ГУР раскрыли детали о будущих обменах пленными с РФ.