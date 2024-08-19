"Вони, як гієни": боєць 3-ї штурмової розклав по поличках, чому РФ не хоче міняти захисників Маріуполя

У Росії звикли створювати картинку напоказ

Бійці бригади "Азов" для окупантів — як червона ганчірка. Вони, як гієни: з одного боку — бояться лева, але якщо лев поранений, вони його розриватимуть.

Про це " Телеграфу" розповів боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Усіченко (псевдо "Вишня") у проекті " Лінія спротиву" , відповідаючи питанням тому, чому не змінюють " азовців ". Повна версія матеріалу вже опублікована на сайті під назвою "Українську мову називали "телячою" і жорстоко карали: захисник "Азовсталі" про полон, ухилянтів і переговори з Росією".

Він нагадав, що Росія лише один раз показово провела обмін, а також обміняла командирів.

"Росія показово провела обмін лише один раз, ну і командирів потім обміняли. Спершу намагались у Маріуполі судилище зробити. Тишком-нишком усе це влаштували й хлопцям якісь космічні строки попризначали. Станом на зараз вони понад два роки в полоні. Про них кричати потрібно. Я бачив фото, на них — закатовані до смерті . Дуже схоже з Другою світовою. Але нацистська Німеччина відповіла за свої звірства. А чи будуть покарані русаки за свої воєнні злочини — я не впевнений. А якщо й будуть, то — коли?…Як мені в полоні казав ДНРівський "історик", що Україну вигадав Лєнін, Донецьк — це Росія, а українська — це "теляча мова". За мову особливо жорстоко карали в полоні.", — розповідає він.

Усіченко зазначає, що у Росії звикли створювати картинку напоказ, фікцію.

"Москва — мегаполіс, де всього вдосталь. А що на периферії? Нуль, нема нічого, люди живуть на межі існування. У полоні бачив, як росіяни сиділи, втупившись у смартфони, і всі як один дивились Скабєєву. Ледь не пророком її вважали. Вся більш-менш інтелігенція, типу Пугачової, Макаревича, давно вже звідти виїхала. А лишилось тільки "мужичьё в лаптях", яке понавигадували собі, що вони аристократія", — додав воїн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в СБУ та ГУР розкрили деталі про майбутні обміни полоненими з РФ.