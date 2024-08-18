Переговоров с Россией не будет: боец ​​3-й штурмовой четко объяснил, почему

Россиянам безразлично, сколько людей погибнет из-за их действий

Украина не будет вести переговоры с Россией. Основная причина сводится к тому, что они все равно ни к чему не приведут.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Усиченко (псевдо "Вишня"): Украинский называли "телячьей мовой" и жестоко наказывали: защитник "Азовстали" о плене, уклонистах и переговорах с Россией

"Переговоров с Россией не будет, потому что в этом нет смысла. Как Бисмарк когда-то сказал — заключенные с Россией соглашения не стоят бумаги, на которой они написаны", — сказал он.

Усиченко вспомнил, как удавалось добыть рации оккупантов в Мариуполе и услышать как они корректируют огонь по своим. Поэтому он сделал вывод, что россиянам на самом деле безразлично то, сколько людей погибнет и не важно будут они своими или чужими, поскольку для них это просто ресурс.

"Лживые, лицемерные и кровожадные. Воюют за царя. Веками культивируют зверства. Специально для этой цели существует институт КГБ, где разрабатывают все для допросов, уничтожения, чтобы внушать страх", — добавил он.

Военнослужащий вспомнил, что находясь в плену видел, как россияне массово восхищались выступлениями известной пропагандистки Ольги Скабеевой, которую они считали "едва ли не пророком".

"Вся более-менее интеллигенция типа Пугачевой, Макаревича давно уже оттуда уехала. А осталось только "мужичьё в лаптях", которое придумало себе, что они аристократия", — добавил он.

Как сообщалось ранее, украинская защитница Екатерина Полищук ("Пташка") рассказывала, как россияне пытали ее в плену.