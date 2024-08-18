Переговорів з Росією не буде: боєць 3-ї штурмової чітко пояснив, чому

Росіянам байдуже, скільки людей загине через їхні дії

Україна не вестиме переговори з Росією. Основна причина зводиться до того, що вони ні до чого не приведуть.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів боєць 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Усіченко (псевдо "Вишня"): Українську називали "телячою мовою" і жорстоко карали: захисник "Азовсталі" про полон, ухилянтів та переговори з Росією

"Переговорів з Росією не буде, тому що в цьому немає сенсу. Як Бісмарк колись сказав — укладені з Росією угоди не стоять паперу, на якому вони написані", — сказав він.

Усіченко згадав, як вдавалося добути рації окупантів у Маріуполі та почути, як вони коригують вогонь по своїх. Тому він зробив висновок, що росіянам насправді байдуже те, скільки людей загине і будуть вони своїми, чи чужими, оскільки для них це просто ресурс.

"Брехливі, лицемірні та кровожерливі. Воюють за царя. Століттями культивують звірства. Спеціально з цією метою існує інститут КДБ, де розробляють все для допитів, знищення, щоб вселяти страх", — додав він.

Військовослужбовець згадав, що, перебуваючи в полоні, бачив, як росіяни масово захоплювалися виступами відомої пропагандистки Ольги Скабєєвої, яку вони вважали "ледве не пророком".

"Вся більш-менш інтелігенція на кшталт Пугачової, Макаревича давно вже звідти поїхала. А залишилося тільки "мужичьё в лаптях", яке придумало собі, що вони аристократія", — додав він.

Як повідомлялося раніше, українська захисниця Катерина Поліщук ("Пташка") розповідала, як росіяни катували її в полоні.