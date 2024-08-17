В Беларуси призвали Украину и РФ завершить "драку"

Операция на Курщине продолжается уже более 10 суток, однако большинство партнеров России непосредственно не осудили наступление Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Исключением стала Сирия.

Как отмечает Deutsche Welle, ряд пропагандистских СМИ бьют тревогу, ведь "друзья Москвы" молчат.

В то же время правитель Сирии Башар Асад, которому российские войска помогли сохранить власть, все же высказался по ситуации на Курщине, назвав ее террором.

"Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленную на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки людей, включая детей ", — говорится в заявлении сирийского министерства иностранных дел.

Между тем, Китай прямо не вступался за Россию, однако продолжает следить за ситуацией на Курщине и "украинским кризисом" (так в КНР называют войну в Украине — Ред.).

"Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы призываем все стороны придерживаться трех принципов так называемого "охлаждения" ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться наружу, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня", — сказали в китайском Министерстве иностранных дел (МИД).

Беларусь во главе с Александром Лукашенко на фоне событий на Курщине заявила, что России и Украине пора "завершить драку" и сесть за стол переговоров. Но если со стороны нашего государства будет угроза целостности Беларуси РФ введет свои войска в республику, чтобы сдержать "украинское давление".

Недавно "Телеграф" побывал в Судже на Курщине, где пообщался с местными, сделавшими откровенные признания о войне.