У Білорусі закликали Україну та РФ завершити "бійку"

Операція на Курщині триває вже понад 10 діб, проте більшість партнерів Росії безпосередньо не засудили наступ Збройних Сил України (ЗСУ). Винятком стала Сирія.

Як зазначає Deutsche Welle, низка пропагандистських ЗМІ б'ють на сполох, адже "друзі Москви" мовчать.

Водночас правитель Сирії Башар Асад, якому російські війська допомогли зберегти владу все ж висловився щодо ситуації на Курщині, назвавши її терором.

"Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курську область РФ, спрямовану на цивільні об'єкти, внаслідок якої загинули безневинні мирні жителі, у тому числі дві бригади швидкої допомоги, та отримали поранення десятки людей, включаючи дітей", — ідеться у заяві сирійського міністерства закордонних справ.

Тим часом Китай прямо не вступався за Росію, проте продовжує стежити за ситуацією на Курщині та "українською кризою" (так в КНР називають війна в Україні — Ред.).

"Позиція КНР з українського питання послідовна і зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів так званого "охолодження" ситуації, а саме: бойові дії не повинні поширюватися назовні, не слід допускати ескалації збройного конфлікту і провокувати посилення вогню", — сказали у китайському Міністерстві закордонних справ (МЗС).

Білорусь на чолі з Олександром Лукашенко на тлі подій на Курщині заявила, що Росії та Україні час "завершити бійку" та сісти за стіл переговорів. Але, якщо з боку нашої держави буде загроза цілісності Білорусі РФ введе свої війська у республіку, аби стримати "український натиск".

Нещодавно "Телеграф" побував у Суджі на Курщині, де поспілкувався з місцевими, які зробили відверті зізнання про війну.