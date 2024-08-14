Верещук заявила, что на границе с РФ откроют гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан

Когда именно заработают гуманитарные коридоры пока неизвестно

В Сумской области хотят организовать гуманитарный коридор, чтобы можно было проводить эвакуацию мирного населения. Работать он будет в две стороны — в Россию и в Украину.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Также св гуманитарную зону будут допускать международные мониторинговые организации.

Сейчас Силы обороны Украины создают в Сумской области зону безопасности на территории России. Делается это прежде всего для того, чтобы защитить жителей приграничных районов от ежедневных обстрелов.

"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает", — отметила Ирина Верещук.

Также она добавила, что Украина планирует провести силами украинских военных гуманитарные операции, чтобы поддержать гражданских в приграничных районах. Кроме того, в указанную зону будут допущены гуманитарные организации для мониторинга ситуации и оперативного гуманитарного реагирования.

Когда именно будет запущен гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей, Ирина Верещук не уточняла. Лишь добавила, что сейчас ведется подготовка и консультация по этим вопросам.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Эвакуацию граждан объявляют в новых населенных пунктах.