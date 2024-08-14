Верещук заявила, що на кордоні з РФ відкриють гуманітарні коридори для евакуації мирних громадян

Коли саме запрацюють гуманітарні коридори наразі невідомо

На Сумщині хочуть організувати гуманітарний коридор, щоб можна було проводити евакуацію мирного населення. Працюватиме він у дві сторони — до Росії та України.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Також свою гуманітарну зону допускатимуть міжнародні моніторингові організації.

Наразі Сили оборони України створюють у Сумській області зону безпеки на території Росії. Робиться це насамперед для того, щоб захистити мешканців прикордонних районів від щоденних обстрілів.

"У межах зазначеної зони знаходяться цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується", — зазначила Ірина Верещук.

Також вона додала, що Україна планує провести силами українських військових гуманітарні операції, щоби підтримати цивільних у прикордонних районах. Крім того, до зазначеної зони буде допущено гуманітарні організації для моніторингу ситуації та оперативного гуманітарного реагування.

Коли саме запустять гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів, Ірина Верещук не уточнювала. Лише додала, що зараз ведеться підготовка та консультація з цих питань.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ продовжують просуватися у Курській області. Евакуацію громадян оголошують у нових населених пунктах.