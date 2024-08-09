"Найдем задачу и для вас": ССО призвали украинцев присоединяться к Движению сопротивления мощным видео

Присоединиться к сопротивлению может любой желающий

Силы обороны Украины продолжают бороться с российскими оккупантами не только на фронте, но и на оккупированных территориях. Силы Специальных Операций ВСУ призвали украинцев присоединяться к Движению сопротивления.

Командование ССО опубликовало мотивирующее видео, на котором изображены якобы жители оккупированных территорий. Мужчина и пожилая женщина занимаются распространением открыток с записью "ВСУ уже близко".

В конце видео раздается фраза мужчины: "Снова обниму внуков после победы". Кроме того, на последних кадрах изображена автобусная остановка, на которой размещена табличка с надписью "Широкино". Вероятно, здесь есть намек на село Широкино Сартанской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области, которое было оккупировано россиянами в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году.

"Движение сопротивления ССО выполняет множество задач. Найдем соответствующую задачу и для вас. Присоединяйтесь к Движению сопротивления ССО", — говорится в подписи к видео.

Напомним, в феврале 2024 года украинские партизаны "слили" координаты завода в Бердянске, на котором оккупанты чинили свою боевую технику. Ее пригоняли из Запорожского направления. Также удалось узнать, что на этом заводе вражеская армия наладила производство беспилотников.