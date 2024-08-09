"Знайдемо завдання і для вас": ССО закликали українців приєднуватися до Руху опору потужним відео

Долучитися до спротиву може кожен охочий

Сили оборони України подовжують боротися з російськими окупантами не тільки на фронті, а й на окупованих територіях. Сили Спеціальних Операцій ЗСУ закликали українців приєднуватися до Руху опору.

Командування ССО опублікувало мотивуюче відео, на якому зображено нібито жителів окупованих територій. Чоловік та жінка похилого віку займаються розповсюдженням листівок з записом "ЗСУ вже близько".

В кінці відео лунає фраза чоловіка: "Знову обійму онуків після перемоги". Крім того, на останніх кадрах зображено автобусну зупинку, на якій розміщено табличку з написом "Широкине". Ймовірно, тут є натяк на село Широкине Сартанської селищної громади Маріупольського району Донецької області, яке було окуповане росіянами на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році.

"Рух опору ССО виконує безліч завдань. Знайдемо відповідне завдання і для вас. Долучайтеся до Руху опору ССО", — сказано у підписі до відео.

Нагадаємо, у лютому 2024 року українські партизани "злили" координати заводу у Бердянську, на якому окупанти лагодили свою бойову техніку. Її приганяли із Запорізького напрямку. Також удалося дізнатися, що на цьому заводі ворожа армія налагодила виробництво безпілотників.