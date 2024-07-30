Средневековые методы рекрутинга: в ISW рассказали, как Россия вербует мигрантов на фронт в Украину

Рейды на мигрантов участились после инспирированного ФСБ теракта в Крокус Сити Холи в марте 2024 года

Российские террористы активно пытаются вербовать на войну в Украину мигрантов, преимущественно из стран Восточной Азии. При этом террористы применяют к мигрантам средневековые методы рекрутинга: бьют и морят голодом, пока те не согласятся подписать контракт.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 29 июля. Аналитики ссылаются на многочисленные публикации российской оппозиции, адвокатов и правозащитников.

Оппозиционеры пишут, что почти все мигранты, задерживаемые силовиками, в конце концов соглашаются подписать военные контракты. Мигрантов, уже натурализовавшихся в РФ, угрожают лишить гражданства; тем, что его еще нет, обещают его предоставить, фактически подвешивая это обещание, как морковку перед мордой осла.

Рейды на мигрантов участились после инспирированного ФСБ теракта в Крокус Сити Холли в марте 2024 года. Российские власти продолжают принимать "законы" и "указы", которые позволят им использовать мигрантов для пополнения потрепанной российской армии. В частности, "спикер" Государственной думы РФ Вячеслав Володин 29 июля заявил, что депутаты должны подготовить инициативу, которая заставит всех мигрантов после получения ими российского паспорта становиться на военный учет.

Кроме того, специально для мигрантов хотят увеличить срок службы с одного года до двух. Еще один "подарок" для них – призывной возраст для мигрантов будет значительно увеличен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным СМИ, против Украины сейчас воюют наемники из 21 страны. Действия российских рекрутеров, привлекающих людей на войну, в некоторых странах уже произошли громкие скандалы.