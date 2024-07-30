Середньовічні методи рекрутингу: в ISW розповіли, як Росія вербує мігрантів на фронт в Україну

Рейди на мігрантів почастішали після інспірованого ФСБ теракту в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року

Російські терористи активно намагаються вербувати на війну в Україну мігрантів, переважно з країн Східної Азії. При цьому терористи застосовують до мігрантів середньовічні методи "рекрутингу": б'ють та морять голодом, поки ті не погодяться підписати контракт.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 29 липня. Аналітики посилаються на численні публікації російської опозиції, адвокатів та правозахисників.

Опозиціонери пишуть, що майже всі мігранти, яких затримують силовики, врешті-решт погоджуються підписати військові контракти. Мігрантів, які вже натуралізувалися в РФ, погрожують позбавити громадянства; тим, що його ще не має, обіцяють його надати, фактично підвішуючи цю обіцянку, наче морквину перед мордою віслюка.

Рейди на мігрантів почастішали після інспірованого ФСБ теракту в "Крокус Сіті Холі" в березні 2024 року. Російська влада продовжує приймати "закони" та "укази", які дозволять їм використати мігрантів для поповнення пошарпаної російської армії. Зокрема "спікер" Державної думи РФ В'ячеслав Володін 29 липня заявив, що депутати повинні підготувати ініціативу, яка змусить усіх мігрантів після отримання ними російського паспорта ставати на військовий облік.

Окрім цього, спеціально для мігрантів хочуть збільшити термін служби з одного року до двох. Ще один "подарунок" для них – призовний вік для мігрантів буде значно збільшений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними ЗМІ, проти України зараз воюють найманці із 21 країни. Дії російських рекрутерів, які приваблюють людей на війну, у деяких країнах уже сталися гучні скандали.