Волонтер об эвакуации в Харьков в начале вторжения: "Власть предлагала путь под "Градами" без поддержки"

В СБУ были шокированы количеством людей

Администрация Харьковской областной военной администрации (ОВА) не помогла волонтерам безопасно эвакуировать людей из поселка, где велись активные боевые действия. Но, несмотря на это, удалось спасти около 16 тысяч человек.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" — "Власти области предлагали коридор эвакуации, который обстреливают": волонтер о спасении гражданских и преступлениях россиян", рассказал соучредитель и руководитель волонтерской организации "Интернациональный легион помощи" Алексей Масло.

Команде волонтера однажды поступил запрос на эвакуацию 200 человек с оккупированных территорий. Из-за такого большого количества обратился за помощью в Харьковский ОВ, но их ответ шокировал.

"Это был очень странный опыт. Мы спросили: "Кто у вас занимается организацией эвакуации с прифронтовых территорий?" Они сказали: "Никто". От людей в бронежилетах, сидящих в кабинете администрации, это было довольно странно услышать", — вспоминает он.

По его словам, было впечатление, что они вернулись только и не понимали обстановку. Алексей добавил, что у его команды было больше контактов с военными, чем у них.

"Они предлагали ежедневно обстреливаемый "Градами" коридор эвакуации, и администрация об этом почему-то не знала, а мы знали", — рассказывает волонтер.

Позже волонтеры предложили альтернативный путь и попросили поддержку, необходимую для эвакуации такого количества людей: горючее, автобусы и места, где можно разместить людей, когда их привезут. Но никакой помощи от них никто не получил.

"Мы сами вывозили людей, и больше всего нам способствовали военные на блокпостах. Их пост служил как пограничная зона. К нам приехало несколько человек из СБУ для фильтрации — они были шокированы количеством людей и не знали, что делать", — подчеркнул Алексей.

Волонтеры занимались этим эвакуационным коридором три-четыре месяца. За все время им спаслось около 16 тысяч гражданских.

Он говорит, что россияне за все время попыток эвакуировать население стабильно насыпали кассетными снарядами по гражданским, по детям.

"Тогда людей становилось все больше, нам не хватало транспорта. Местные власти сначала не предоставили авто. Впоследствии передали два старых школьных автобуса, при условии заправлять их за наш счет. Этого было недостаточно. Загруженные автобусы уехали, а люди продолжали накапливаться. Было очень много детей. В этот момент россияне подогнали "Грады" и начали обстреливать колонну людей", — вспомнил волонтер.

Он говорит, что когда снаряды падают в 50 метрах от тебя, не знаешь, куда бежать.

"Помню, там была девочка, лет 6-7, я ее схватил, спустил в окоп и закрыл собой. Потом было секунд 30 тишины, мы хотели добежать до машины, но не успели — снова начали стрелять. Тогда все снова легли на землю. Потом встаем, я просто забрасываю людей в машину — и по газам", — делится Масло.

Но, несмотря на периодические атаки, эвакуационный коридор продолжил работать.

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